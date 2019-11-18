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США отказались от Украины

США отказались от Украины
Фото: pixabay.com
продолжениеСостояние плачевное: долг Украины при Зеленском вырос вдвое
Вашингтон никого не назначил на должность помощника по Донбассу

Украина, вступая в решающие переговоры с Россией, осталась брошена Соединенными Штатами. Об этом говорится в опубликованной японской газетой статье.

После отставки спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в конце сентября этого года Вашингтон никого не назначил на должность помощника Киеву в решении вопроса с урегулированием на Донбассе. Кроме того, власти США пока не прислали никого и на замену американскому послу Мари Йованович, которая ранее была вынуждена покинуть свой пост и уехать из Киева, сообщает The Japan Times.

Таким образом, по мнению японского издания, Украина оказалась в центре геополитической борьбы между Востоком и Западом, а США демонстрируют все меньше готовности защищать своих союзников в Восточной Европе, передает "Комсомольская правда".

Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепартамента США по Украине 27 сентября 2019 года. Это произошло после публикации текста жалобы на действия президента США Дональда Трампа в связи с его звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также сообщалось, что ранее занимаемая Волкером должность, скорее всего, будет упразднена: последствия расследования импичмента оказали ощутимое влияние на политику США в отношении Украины.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Наигрались. А 10 лярдов в МВФ вернуть придется.
Гость
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Всем известно «каждый несёт свой чемодан» и «бесплатных пирожных не бывает»! Только хохлы надеяться что их чемодан донесут и пирожными на шару накормят!!!
Виктор
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Что и следовало ожидать, опустили хохлов и отпустили, очко залечивать.
Гость
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Но в Сшаине так не считают!
Гость
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ну так поматросили и бросили. Вялым провели хохлам по роже , спустили и отчалили.
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