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Состояние плачевное: долг Украины за год вырос вдвое

Состояние плачевное: долг Украины при Зеленском вырос вдвое
Фото: www.globallookpress.com
Треть дефицитного бюджета страны уйдет на погашение займов

Украина катится в долговую яму с огромной скоростью. Так оценила экономическое положение Незалежной глава отдел госфинансов экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

За 2019 г. объем государственных займов увеличился вдвое, на столько же выросла сумма погашения госдолга, указала эксперт изданию "Зеркало недели".

"Больной организм украинской экономики крайне нуждается в масштабных госинвестициях в создание современной производственной инфраструктуры, в возрождение и модернизацию сфер развития человеческого капитала… Но решение этих задач становится невозможным из-за плачевного состояния украинского бюджета и его долгового истощения", – констатировала Богдан.

По ее мнению, риск ликвидности правительства повышает увеличившееся число иностранных инвесторов на рынке облигаций внутреннего госзайма. Этот же фактор делает неустойчивым платежный баланс страны, уточняет ФедералПресс.

Верховная рада одобрила госбюджет Украины на 2020 г. на прошлой неделе, напоминает телеканал "360". Дефицит составил 2,09%. При этом треть бюджета власти намереваются направить на погашение госдолга. Сейчас власти Незалежной добиваются от МВФ нового кредита, чтобы погасить старый.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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На всего-то прописать в конституции отсутствие долга, как курс на ЕС и НАТО и жизнь сразу наладится.
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