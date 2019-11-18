Бывший глава Незалежной не избежит наказания за преступления

Экс-президент Украины Петр Порошенко должен считаться подозреваемым как минимум по двум статьям Уголовного кодекса страны – о насильственном свержении и захвате госвласти и злоупотреблении служебным положением. К такому мнению пришли в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Предъявить подобные обвинения Порошенко сейчас нельзя – он защищен депутатским мандатом. Поэтому ГБР попросило генпрокурора Руслана Рябошапку лишить экс-президента парламентского иммунитета. Об этом сообщил украинский юрист Андрей Портнов.

"Друзья, хорошие новости. ГБР направило на подпись генеральному прокурору первое подозрение и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко", – приводит сайт kp.ru слова Портнова.

В запросе, направленном в Генпрокуратуру, отмечается также, что необходимо провести расследование в рамках "уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года", уточняет РБК.

Ранее стало известно, что Порошенко уже является фигурантом 12 уголовных дел, но в статусе свидетеля. При этом он позволяет себе не являться на допросы.

Закон об отмене парламентской неприкосновенности был принят Радой в сентябре 2019 г., но в силу он вступит только в 2020 году.