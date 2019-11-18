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Лишенный неприкосновенности Порошенко ответит за захват власти

Лишенный неприкосновенности Порошенко ответит за захват власти
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Экс-президент Украины Петр Порошенко должен считаться подозреваемым как минимум по двум статьям Уголовного кодекса страны – о насильственном свержении и захвате госвласти и злоупотреблении служебным положением. К такому мнению пришли в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Предъявить подобные обвинения Порошенко сейчас нельзя – он защищен депутатским мандатом. Поэтому ГБР попросило генпрокурора Руслана Рябошапку лишить экс-президента парламентского иммунитета. Об этом сообщил украинский юрист Андрей Портнов.

"Друзья, хорошие новости. ГБР направило на подпись генеральному прокурору первое подозрение и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко", – приводит сайт kp.ru слова Портнова.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

В запросе, направленном в Генпрокуратуру, отмечается также, что необходимо провести расследование в рамках "уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года", уточняет РБК.

Ранее стало известно, что Порошенко уже является фигурантом 12 уголовных дел, но в статусе свидетеля. При этом он позволяет себе не являться на допросы.

Закон об отмене парламентской неприкосновенности был принят Радой в сентябре 2019 г., но в силу он вступит только в 2020 году.

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Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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"Человек" полностью разрушивший Украину, потерявший земли и полуостров , обесценивший гривну, доведший страну до максимальной нищеты, пьянства и миграции, не говоря уже о нахапанных миллиардных кредитах , которые будут выплачивать десятилетия новые поколения, погубивший по некоторым данным около 12 тысяч молодых парней мужей и отцов в котлах войны гражданской на Донбассе и наконец увеличивший свое состояние в 85 раз еще и на свободе? Еще и депутат ? О чем говорить дальше господа ? Он должен был получить 100 пожизненных сроков без права обжалования или по суду расстрелян, как военный преступник. А статья о том ..... стоит ли привлекать Порошенко за какие то конкурсные нарушения ? Думаю украинцам надо снять пелену с глаз.... Это уже через чур, ниже плинтуса ситуация.... Жесть наяву !
Гость
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заманали уже со своей укропией
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