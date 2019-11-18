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Украина не заберет из Гаагского суда иск к России по делу о задержании военных кораблей за нарушение границы, несмотря на их возвращение.
Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на МИД.
Тем временем передача российской стороной Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, состоялась, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Она прошла согласно достигнутым договоренностям в 30 км от мыса Такиль, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что военные корабли Украины покинули порт в Керчи и будут переданы Киеву на нейтральных водах. Напомним, 25 ноября 2018 года украинские суда нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
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