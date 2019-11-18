Возвращение военных судов не заставило Киев пойти на уступки

Украина не заберет из Гаагского суда иск к России по делу о задержании военных кораблей за нарушение границы, несмотря на их возвращение.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на МИД.

Тем временем передача российской стороной Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, состоялась, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Она прошла согласно достигнутым договоренностям в 30 км от мыса Такиль, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что военные корабли Украины покинули порт в Керчи и будут переданы Киеву на нейтральных водах. Напомним, 25 ноября 2018 года украинские суда нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.