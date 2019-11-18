Сейнеру уготована участь революционной "Авроры"

Украина, получив обратно свои военные корабли, должна вернуть крымское рыболовецкое судно "Норд". Об этом заявил директор керченского "Колхоза имени 1 мая", владеющего сейнером, Сергей Лесков.

"Украина... вполне может проявить добрую волю и вернуть рыбакам мирное судно "Норд". Экипаж судна не был браконьерами, все судовые документы и документы рыбаков были в полном порядке, лов тралом осуществляли в разрешенном квадрате", - приводит слова Лескова РИА "Новости".

Он отметил, что рыбколхоз лишился единственного судна из-за политического противостояния между странами. В этой истории пострадали рыбаки, их и капитана Владимира Горбенко долго удерживали вдали от дома. Сейчас они дома, но "Норд" остается на Украине. Власти Незалежной несколько раз пытались его продать, но желающих приобрести спорное имущество не нашлось. Сейчас, когда Москва и Киев постепенно находят общий язык, пора и сейнер вернуть домой.

"Даже если после возвращения судно не будет подлежать восстановлению, мы будем держать его как музей, как "Аврору" наших дней", – заявил Лесков.

В понедельник, 18 ноября, Россия передала Незалежной три корабля ВМС ВСУ, задержанные 25 ноября 2018 г. за нарушение российской границы. Экипажи были доставлены из Москвы в Киев в рамках обмена задержанными 7 сентября.