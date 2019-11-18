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Порошенко назвал российским заказом открытые против него судебные дела

Рука Кремля: Порошенко назвал заказчика исков против себя
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший глава Незалежной пожаловался на кампанию по очернению своей репутации

В партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, назвали "российским заказом" присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы пятого главы государства.

Целью такого "заказа" является причинение вреда репутации "шоколадного короля".

Также в "ЕП" полагают, что такими шагами противники пана Порошенко пытаются помешать ему провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

Кроме того, в стане Петра Алексеевича в выдвинутых против него подозрениях увидели планы главы Госбюро расследований Романа Трубы зацепиться за "кресло, что быстро ускользает". В партии отметили, что подобные действия – "последний козырь" в руках руководителя данного ведомства.

Напомним, ранее в понедельник, 18 ноября, ГБР уведомило Генпрокуратуру о получении Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. В них экс-президент подозревается в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Госбюро ходатайствует о снятии депутатской неприкосновенности с политика и привлечении его к уголовному производству. Надзорное ведомство должно получить соответствующее разрешение в Верховной раде.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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