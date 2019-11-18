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Елена Зеленская призналась, что решение ее супруга баллотироваться в президенты не слишком ее обрадовало.
В интервью украинскому изданию журнала Vogue Зеленская рассказала, что сразу поняла, что ей придется столкнуться с определенными трудностями, так как ее жизнь полностью изменится.
"Я непубличный человек. Предпочитаю находиться за кулисами", -
объяснила свою позицию супруга лидера Незалежной.
Елена откровенно поведала, что ей катастрофически не хватает времени на то, чтобы побыть одной. По словам первой леди, сейчас она даже в машине не остается одна, так как везде ездит с охраной.
"Для уединения осталась ванная комната", –
пошутила Зеленская.
Ранее Елену Зеленскую часто критиковали за неподобающий для официальных встреч гардероб.
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