Супруге президента Незалежной не хватает времени побыть одной

Елена Зеленская призналась, что решение ее супруга баллотироваться в президенты не слишком ее обрадовало.

В интервью украинскому изданию журнала Vogue Зеленская рассказала, что сразу поняла, что ей придется столкнуться с определенными трудностями, так как ее жизнь полностью изменится.

"Я непубличный человек. Предпочитаю находиться за кулисами", -

объяснила свою позицию супруга лидера Незалежной.

Елена откровенно поведала, что ей катастрофически не хватает времени на то, чтобы побыть одной. По словам первой леди, сейчас она даже в машине не остается одна, так как везде ездит с охраной.

"Для уединения осталась ванная комната", –

пошутила Зеленская.

Ранее Елену Зеленскую часто критиковали за неподобающий для официальных встреч гардероб.



