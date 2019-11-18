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Жена Зеленского устала быть первой леди Украины

Жена Зеленского устала от тягот жизни первой леди Украины
Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: president.gov.ua
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Супруге президента Незалежной не хватает времени побыть одной

Елена Зеленская призналась, что решение ее супруга баллотироваться в президенты не слишком ее обрадовало.

В интервью украинскому изданию журнала Vogue Зеленская рассказала, что сразу поняла, что ей придется столкнуться с определенными трудностями, так как ее жизнь полностью изменится.

"Я непубличный человек. Предпочитаю находиться за кулисами", - 

объяснила свою позицию супруга лидера Незалежной.

Елена откровенно поведала, что ей катастрофически не хватает времени на то, чтобы побыть одной. По словам первой леди, сейчас она даже в машине не остается одна, так как везде ездит с охраной.

"Для уединения осталась ванная комната", –

пошутила Зеленская. 

Ранее Елену Зеленскую часто критиковали за неподобающий для официальных встреч гардероб.


Валентина МАЙОРОВА

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