"Газовая принцесса" пытается понять, имеет ли право Рада и глава государства принимать столь важный документ без референдума

Фракция "Батькивщина" подала в Конституционный суд Украины представление о правомочности президента и парламента страны принимать законопроект о рынке земель сельхозназначения без всенародного голосования. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко на сегодняшнем брифинге, видеотрансляция которого опубликована на Facebook.

"Команда "Батькивщины" обратилась в Конституционный суд за толкованием: может ли власть без учета мнения людей выставлять землю на продажу. Мы провели обстоятельный анализ и заявляем, что земельный закон власти нарушает не менее 10 статей Конституции Украины, включая основную: о том, что земля и ее недра принадлежат украинскому народу", – сказала пани Тимошенко.

Возглавляемая ею фракция просит КСУ применить режим неотложности для рассмотрения данного вопроса.

"Мы будем просить суд сделать невозможное – рассмотреть представление до второго чтения (законопроекта) в Верховной раде. Если до второго чтения КСУ вынесет решение, то украинская земля будет спасена", – полагает политик.

По ее словам, обращение в Конституционный суд – это первая линия защиты отечественного чернозема.

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения. Документ одобрили 227 парламентариев от президентской партии "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов. В этот же день "Батькивщина" объявила об уходе фракции в оппозицию к главе государства.



В Незалежной с 2001 г. действует мораторий на продажу сельхозземель. Он пролонгировался десять раз. В 2018-ом парламент продлил запрет на продажу до 1 января наступающего года.