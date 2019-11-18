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Киев назвал войну в Донбассе глобальной проблемой

Киев провозгласил войну в Донбассе мировой проблемой
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНезалежная размечталась об исчезновении глав ДНР и ЛНР
Незалежная озаботится особым статусом шахтерского региона после саммита в Париже

Война в Донбассе – это глобальная проблема, а не только украинская. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с коллегой из литовского Сейма Викторасом Працкетисом.

"Мы достаточно неплохо понимаем, что те события и та война, которая происходит в нашем государстве, – она не является исключительно нашей проблемой. Это, на сегодняшний день, является глобальной проблемой, и ее последствия трудно переоценить", – цитирует УНИАН представителя партии "Слуга народа".

Также он сообщил, что работа над законопроектом по особому статусу Донбасса начнется лишь после саммита лидеров "нормандской четверки". Пан Разумков надеется, что встреча глав Франции, России, Германии и Украины даст ответы на многие существующие вопросы, пишет "Интерфакс".

"И создаваться этот законопроект будет, как сказал президент (Незалежной Владимир Зеленский), совместно: Верховная рада, Офис президента и общество", – подчеркнул спикер.

Он попросил не обвинять депутатов в отсутствии работы над этим документом.

Ранее в понедельник, 18 ноября, в Кремле подтвердили проведение саммита в Париже 9 декабря.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Интересно! А единица измерения у "после саммита" есть?
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Да ты, я вижу, холоп, не уймешься! (С) Иван Васильевич меняет профессию.
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