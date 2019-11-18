Киев хочет полной смены всех властей народных республик

Руководство ДНР и ЛНР должно исчезнуть после проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Так он прокомментировал заявление представителя Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы в октябре нынешнего года о ликвидации народных республик перед саммитом "нормандской четверки". По словам министра, все стороны хотят смены властей самопровозглашенных образований.

"И ясно, что с момента избрания нового руководства старое должно исчезнуть, с этим никто не спорит", – сказал в интервью РБК-Украина пан Пристайко.

При этом он заметил, что руководство республик никогда не примет решение о добровольном "самороспуске", чего Киев никогда не ожидал.

"Если кто-то будет затягивать выборы, имея в виду, что чем дольше не будет выборов, тем дольше он или она будут держаться при какой-то эфемерной власти, для этого и есть переговоры, где с той стороны сидит Россия, с этой – Украина, чтобы Россия взяла на себя ответственность и признала, что с момента законных выборов все эти представители должны исчезнуть из истории", – констатировал министр.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин вынужден был давать свой комментарий на появившийся на просторах Сети некий "план депортации народов Донбасса", якобы составленный секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Киевский деятель считает, что большинство жителей шахтерского края не являются проукраинскими, а потому им необходимо назначить административные или уголовные наказания и выдворить либо в Россию, либо в центральные и западные области Украины.

Насколько правдивый этот документ пока неизвестно, но стороны смачно его подают в СМИ – одни воспринимают его как фейк РФ, другие на его фоне вспоминают о прожектах экс-представителя Незалежной в ТКГ Романа Бессмертного "отселить с территории "ДНР" и "ЛНР" своих сторонников и превратить Донбасс в "дикое поле", так как заморозка конфликта невозможна".

По мнению Пушилина, все действия Киева по отношению к Донбассу носят разрушительный характер, однако руководство ДНР давно выбрало стратегию дальнейших шагов по сближению с Россией.

"Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас... Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией", – цитирует "Пятый канал" Пушилина.