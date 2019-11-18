Незалежную призвали отказаться от деструктивной и провокационной риторики в отношении жителей Донбасса

Украинским властям необходимо следить за своими словами, когда речь заходит о будущем неподконтрольных Киеву территорий, а также не питать надежд на пересмотр минских соглашений. Так прокомментировал сегодня полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщения о неких прожектах по депортации жителей Донбасса с не проукраинскими взглядами.

Подобные заявления с берегов Днепра прозвучали на фоне новостей о подготовке саммита в "нормандском формате", который должен пройти 9 декабря в Париже.

"Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию минских договоренностей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса", – цитирует РИА "Новости" Грызлова.

Он призвал Киев воздерживаться от таких провокационных заявлений и действий, которые "могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков". Представитель РФ в ТКГ напомнил, что минские соглашения закреплены резолюцией Совбеза ООН, поэтому Киеву "не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах, и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке".

Ранее в понедельник, 18 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на сегодняшний момент созрели условия для проведения саммита в нормандском формате, особенно после того, как новая власть в Незалежной выполнила требования, которые саботировал экс-президент страны Петр Порошенко, пишет RT.

