Утлые суда Киев, кроме чувства жалости, ничего не вызывают

Вновь прошедшие через Крымский мост украинские корабли находятся в убогом состоянии, ровно в таком, в каком они попали на чужбину, констатирует депутат Рады Олег Волошин. Он отметил, что бумажные суда, которые год назад задержали в Керченском проливе, обнажают серьезные проблемы всего флота Незалежной.

"Во всей этой истории о "возврате захваченных кораблей" упускают из виду тот печальный факт, что речь идет о двух маленьких катерах и старом буксире. Причем катерах, сделанных на заводе Порошенко столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда. На фото видно, что есть пробоина, а следов взрыва нет ",

– начал Волошин обличительную речь в Facebook.

Он напомним, что российские пограничники не обстреливали ржавые киевские корабли, которые "номинально" должны быть бронированными. Но вместо защиты они обеспечили морякам дополнительные повреждения. Так, украинцы на борту были ранены осколками мнимой обшивки.

"В общем, смех и грех у нас, а не флот",

– пришел к выводу депутат, отметив, что плачевная ситуация наблюдается на протяжении последних лет.

"К сожалению так везде и во всем. Ложь, развал и катастрофа", - отреагировал на пост подписчик парламентария.

Напомним, накануне катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули порт в Керчи. Сегодня их передали украинской стороне.

Морской инцидент, названный впоследствии Керченским конфликтом, произошел 25 ноября 2018 г. В результате моряки, которые пытались прорваться через границу РФ без разрешения, провели в российской тюрьме без малого год. Их вернули в Незалежную во время сентябрьского обмена пленными.