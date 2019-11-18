Незалежная собралась подсчитать ущерб своему москитному флоту от бесславного похода через Керченский пролив

В украинском МИД зреют планы потребовать от России компенсации за причиненные убытки в ходе задержания кораблей и моряков ВСУ в ноябре 2018 г. в районе Крымского моста. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко на фоне жеста доброй воли Москвы, вернувшей сегодня арестованные суда Киеву.

По ее словам, Незалежная о таких шагах объявит в свое время в Международном трибунале по морскому праву.

"Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об оплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненные убытки. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не была ли с них изъята техника, оборудование, документация", – цитирует американское Радио Свобода пани Зеленко.

Составив "вещественные доказательства", заметила она, Киев с ними пойдет в трибунал, и уже затем сможет "говорить о каких-то суммах".

Будем надеяться, что российская сторона, еще во время арестакатеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" в присутствии украинских моряков сделала полную ревизию этих гигантов москитного флота южных соседей. Как напомнил сегодня депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин, катера строились на заводе экс-президента Петра Порошенко и качество их обшивки полностью на совести "шоколадного короля".

