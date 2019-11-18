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Украина впервые после обновления кабмина покусилась разорвать очередное соглашение в рамках Содружества Независимых Государств. На этот раз Киев расторг документ об улучшении расчетов между хозяйственными организациями в СНГ. Соответствующий указ обнародован на сайте президента страны Владимира Зеленского.
Свою подпись под указом лидер нации поставил 18 ноября.
До этого Незалежная выходила из заключенных в 1992 г. документов в июле текущего года, при правительстве Владимира Гройсмана.
Напомним, с января 2014-го по июль 2019-го Киев вышел из 19 соглашений в рамках СНГ. В данном контексте пан Зеленский идет верной дорогой своего предшественника Петра Порошенко, который и дал старт этому процессу.
Эту тенденцию хорошо уловили пользователи, оставившие язвительные комментарии под новостью на RT (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Белочки Петра Алексеевича еще работают?", "Назло мамке уши отморожу", "Сами себе хуже делают", "Осталось немного – составить завещание....", "Лучше бы отказались от ДнепроГЭС и Атомной энергетики, наследие клятого прошлого", "Одним словом – самадура!", "Уже от тыщи соглашений отказались, но к советской газовой трубе присосались так, что не оторвать", "это их дело..хотят саморазрушения – не надо им мешать, а то мы опять виноваты будем..", "Официально откажитесь от мозгов)))Указ опубликуйте)))", "Халява кончилась вот и вышли".
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