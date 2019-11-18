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Киев вышел из очередного соглашения по СНГ

"Только от трубы не оторвать": Киев вышел из соглашения по Содружеству
Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Феерическая глупость": Порошенко посмеялся над подозрением в узурпации власти
Зеленский следует наказам Порошенко и бывшего правительства

Украина впервые после обновления кабмина покусилась разорвать очередное соглашение в рамках Содружества Независимых Государств. На этот раз Киев расторг документ об улучшении расчетов между хозяйственными организациями в СНГ. Соответствующий указ обнародован на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Свою подпись под указом лидер нации поставил 18 ноября.

До этого Незалежная выходила из заключенных в 1992 г. документов в июле текущего года, при правительстве Владимира Гройсмана.

Напомним, с января 2014-го по июль 2019-го Киев вышел из 19 соглашений в рамках СНГ. В данном контексте пан Зеленский идет верной дорогой своего предшественника Петра Порошенко, который и дал старт этому процессу.

Эту тенденцию хорошо уловили пользователи, оставившие язвительные комментарии под новостью на RT (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Белочки Петра Алексеевича еще работают?", "Назло мамке уши отморожу", "Сами себе хуже делают", "Осталось немного – составить завещание....", "Лучше бы отказались от ДнепроГЭС и Атомной энергетики, наследие клятого прошлого", "Одним словом – самадура!", "Уже от тыщи соглашений отказались, но к советской газовой трубе присосались так, что не оторвать", "это их дело..хотят саморазрушения – не надо им мешать, а то мы опять виноваты будем..", "Официально откажитесь от мозгов)))Указ опубликуйте)))", "Халява кончилась вот и вышли".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость читатель
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Владимир мозгов Нет отказались от ДнепроГЭС и Атомной Халявы "Официально откажитесь от мозгов)))Указ опубликуйте)))", "Халява кончилась Зеленский – самадур дурак !"Назло маме, а то мы опять виноваты будем ,,,,Сами себе хуже делают,,,мы,,,мы,,,,мы Украина,Украина //// Украина[[[[["Окраина]]]]]]вот и вы... Одним словом
Гость
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Каклы в силу врожденного скудоумия не видят причинно-следсвенной связи между евроатлантическим курсом и нищетой, развалом промышленности, увязания в кредитах. Да и хрен с ними. Не чокаясь.
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