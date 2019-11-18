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"Феерическая глупость": Порошенко посмеялся над подозрением в узурпации власти

продолжениеЗеленскому предсказали судьбу Януковича
Экс-президент Украины считает, что за провокацией стоит команда его предшественника Виктора Януковича

Петр Порошенко прокомментировал информацию о том, что ГБР подозревает его в узурпации власти. По мнению конфетного магната, "это просто смешно".

"Только что я услышал феерическую глупость, которую обнародовал глава ГБР... Это дело не имеет юридического веса, это ясно даже юристу-первокурснику. Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти – это смешно", – заявил бывший глава Незалежной в Facebook.

Порошенко считает, что команда Януковича хочет запугать его сторонников и остановить его борьбу "за европейское и евроатлантическое будущее Украины". При этом бывший лидер украинцев уверен, что у его врагов ничего не получится.

Ранее стало известно, что ГБР подозревает Порошенко по двум статьям Уголовного кодекса страны – о насильственном свержении и захвате госвласти и злоупотреблении служебным положением. 

Полина ИВАНОВА

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