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Зеленский может повторить судьбу Януковича

Зеленскому предсказали судьбу Януковича
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидера Незалежной толкают в объятия Москвы, чем готовят для него безрадостное будущее

Президента Украины Владимира Зеленского загоняют в угол выбором между деньгами МВФ и сближением с Россией, что чревато для него судьбой смещенного с поста главы государства в результате госпереворота Виктора Януковича. К такому выводу пришел автор издания Depo.ua Игорь Петренко, анализируя недавнее интервью днепропетровского олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, тот настоятельно рекомендовал властям страны отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, и развернуться в сторону РФ. Одиозный бизнесмен полагает, что Москва якобы готова дать Киеву кредит в $100 млрд.

Однако, считает журналист, у президента России Владимира Путина вряд ли есть такие "лишние" деньги. Зато у него в наличии природный газ – "давний рычаг влияния" на Незалежную. Москва согласится снизить цену на "голубое топливо" в обмен на отказ от реверса. При этом рядовым гражданам соборной постараются вбить в голову простую мысль – МВФ и его агенты влияния в украинском правительстве хотят сделать жителей страны нищими через повышение тарифов, а также распродать сельхозугодия иностранцам, пишет блогер.

В качестве же альтернативы будет предложен план примирения с Россией и установление мира в Донбассе. Таким образом, связанные с Коломойским люди, равно как и разного рода оппозиционеры, с помощью популистских лозунгов, загоняют пана Зеленского в угол, из которого есть лишь два выхода – плохой и очень плохой.

"Первый – продолжение сотрудничества с МВФ, катастрофическое падение рейтинга и так называемый "социальный майдан", которым власти пугают с телевизора разные спикеры. Второй – разворот в сторону России, падение рейтинга, но более медленное в свете уменьшения стоимости газа. Правда, может быть конец - как у Януковича", – констатирует Петренко.

Причем во втором случае, добавил он, страну ожидает полный раскол. И именно конец данного сценария сторонники сближения с Москвой не хотят доносить до украинцев, делает вывод автор.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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