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Украина отказалась от транзита российского газа

"Нафтогаз не доживет до конца года": Украина отказалась от транзита российского газа
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Незалежной назвали Россию агрессором после возврата кораблей
Условия "Газпрома" в Киеве назвали неприемлемыми

В Незалежной не намерены прекращать судебные разбирательства.

На прозвучавшее накануне предложение "Газпрома" ответили в украинском Минэнерго. Глава ведомства Алексей Оржель заявил, что такие условия неприемлемы.

"Предложение, которое сейчас получено, – неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой",

заявил он в эфире ICTV.

При этом Оржель отметил, что Москве и Киеву следует искать компромисс касательно контракта.

Пользователи Сети отреагировали на заявления украинской стороны.

"Позиция "Газпрома" просто "железобетонная". "Нафтогаз" не доживёт до конца этого года. Новой украинской компании, отвечающей за транзит газа по новым европейским правилам, как не было, так и нет. Как можно заключать долгосрочный контракт с компанией, которая через месяц уже не будет существовать? Это даже и немцам понятно))) А европейцы, попой чуя такое развитие событий, уже запаслись газом "по самые гланды", аж до мая 2020-го. А там и "Северный поток-2" заработает. "Небратья" останутся сопли жевать, подсчитывая недополученные барыши)))", – высказался один из них.

"Газпром" ранее озвучил условия для продления действующего контракта либо заключения нового. Для этого Россия и Украина должны отказаться от взаимных претензий в судах, напоминает RT.

Срок действия договоров на поставку и транзит природного газа на Украину завершаются к 1 января 2020 года, отмечает сайт телеканала "360".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пять Бутербродов
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На "нет" - и газа нет.
Наконец-то Россия сбросит этот балласт на дно!
Гость
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Ще не вмерла?
Гость
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И кому они больше всех поднасрали? Им лишь бы нагадить кому, да хоть самим себе, только бы гадить.
Гость
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Идиоты
М
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молодцы свиноферма,так держать не пяди гаспрему,смелость города берет,а вы измором,своих питомцев поросят и уже закоренелых свиней,назло бабушке,пардон,назло россии,гггггг,ну свиньи,ваше упрямство прям радует
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