Киев отказался считать передачу судов актом доброй воли

Возвращение Россией трех украинских военных кораблей стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Возвращение катеров и буксира – это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала",

– написал Загороднюк в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты осмотрят возвращенные корабли и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть в строй, сообщает "Свободная Пресса".

Корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года, передает "360". Вчера, 18 ноября, Россия передала украинской стороне катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". В МИД Украины заявили, что надеются получить от Москвы компенсацию за причиненные убытки в ходе задержания кораблей и моряков.