Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Возвращение Россией трех украинских военных кораблей стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Возвращение катеров и буксира – это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала",
– написал Загороднюк в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты осмотрят возвращенные корабли и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть в строй, сообщает "Свободная Пресса".
Корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года, передает "360". Вчера, 18 ноября, Россия передала украинской стороне катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". В МИД Украины заявили, что надеются получить от Москвы компенсацию за причиненные убытки в ходе задержания кораблей и моряков.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при