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Верховной раде дали мало времени на подготовку закона о статусе Донбасса

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Работу над новым законопроектом "Об особом статусе Донбасса" нардепы Незалежной начнут только после саммита "нормандской четверки" – лидеров Украины, России, Франции и Германии. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Президент, вернувшись с "нормандской встречи", вместе с парламентом и главное – вместе с обществом будут создавать законопроект, – пояснил Разумков в эфире ICTV. – Без вовлечения всех вышеупомянутых структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил. И вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов – это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу", – подчеркнул спикер.

Учитывая, что встреча "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря, а последнее заседание Рады перед Новым годом состоится 20 декабря, у нардепов очень мало времени на разработку, обсуждение и принятие важнейшего документа. Прежний закон "Об особом статусе Донбасса", принятый в декабре 2014 г., заканчивает свое действие в конце 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ

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