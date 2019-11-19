В Киеве считают гражданские лайнеры нарушителями границы

Российские самолеты регулярно вторгаются в воздушное пространство Украины. Об этом заявили в Командном центре Воздушных сил ВСУ. Каждый лайнер, несмотря на то, что он гражданский и пассажирский, "ведут" украинские военные.

"Мы ежедневно сопровождаем около 1200 радиолокационных целей. Из них 200 – нарушение порядка использования пространства воздушными судами РФ в пределах АР Крым. Российские авиакомпании очень часто летают из России на наш полуостров", – цитирует "АрмияInform" подполковника ВСУ Сергея Яковенко.

По данным ВС ВСУ, только в 2019 г. украинские военные зафиксировали более 34 тыс. "нарушений" воздушного пространства российскими самолетами. А с 2014 г., когда Киев впервые запретил полеты гражданской авиации в Симферополь, – более 200 тыс. "нарушений".

По каждому такому рейсу Украина выписывает российской компании штраф в размере 136 тыс.гривен. Но пока ни один из них не погашен. Таким образом уже накопился долг на 13 млрд гривен (около $536 млн). О каждом зафиксированном случае Киев сообщает в международные инстанции, требуя, чтобы там арестовали активы российских авиаперевозчиков и расторгли с ними контракты. А военные Незалежной продолжают считать российские лайнеры "целью", за которой нужно следить, чтобы не допустить "провокаций у украинском небе".