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ВСУ следят за полетами российских самолетов в Крым

Военные Украины следят за полетами российских самолетов в Крым
Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
В Киеве считают гражданские лайнеры нарушителями границы

Российские самолеты регулярно вторгаются в воздушное пространство Украины. Об этом заявили в Командном центре Воздушных сил ВСУ. Каждый лайнер, несмотря на то, что он гражданский и пассажирский, "ведут" украинские военные.

"Мы ежедневно сопровождаем около 1200 радиолокационных целей. Из них 200 – нарушение порядка использования пространства воздушными судами РФ в пределах АР Крым. Российские авиакомпании очень часто летают из России на наш полуостров", – цитирует "АрмияInform" подполковника ВСУ Сергея Яковенко.

По данным ВС ВСУ, только в 2019 г. украинские военные зафиксировали более 34 тыс. "нарушений" воздушного пространства российскими самолетами. А с 2014 г., когда Киев впервые запретил полеты гражданской авиации в Симферополь, – более 200 тыс. "нарушений".

По каждому такому рейсу Украина выписывает российской компании штраф в размере 136 тыс.гривен. Но пока ни один из них не погашен. Таким образом уже накопился долг на 13 млрд гривен (около $536 млн). О каждом зафиксированном случае Киев сообщает в международные инстанции, требуя, чтобы там арестовали активы российских авиаперевозчиков и расторгли с ними контракты. А военные Незалежной продолжают считать российские лайнеры "целью", за которой нужно следить, чтобы не допустить "провокаций у украинском небе".

Фоторепортаж
Самолеты развернули: операция по "разблокированию" Крыма сорвалась
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
на по барабану Россия не нарушает воздушное пространство Украины. Крым это Россия! Украине просто уже нечем заняться. А хохлы халявщики.
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