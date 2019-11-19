Конфискованные угодья отойдут государству

Россияне не будут владеть украинскими землями, даже когда парламентарии легализуют продажу полей для иностранцев. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

Он напомнил, что вопрос о допуске иностранцев к земельным аукционам будет решаться всеобщим голосованием. Но даже если народ и законодатели согласятся с этой нормой, на граждан РФ она распространяться не будет.

"Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства", – цитирует Лещенко "Интерфакс-Украина".

Причем наличие у украинцев второго гражданства также исключает их из потенциальных участников земельных аукционов: если второй паспорт российский, то навсегда, если другой страны – то до итогов референдума.

Власти Незалежной планируют открыть рынок земли в 2020 году. Соответствующий законопроект принят в первом чтении. В настоящее время в стране действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Пока нардепы обсуждают текст земельной реформы, у стен Рады митингуют протестующие.