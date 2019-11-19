Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

У россиян отберут землю на Украине

У россиян отберут землю на Украине
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУ кого, когда и сколько: Европа распорядилась украинскими закупками газа
Конфискованные угодья отойдут государству

Россияне не будут владеть украинскими землями, даже когда парламентарии легализуют продажу полей для иностранцев. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

Он напомнил, что вопрос о допуске иностранцев к земельным аукционам будет решаться всеобщим голосованием. Но даже если народ и законодатели согласятся с этой нормой, на граждан РФ она распространяться не будет.

"Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства", – цитирует Лещенко "Интерфакс-Украина".

Фото: www.globallookpress.com

Причем наличие у украинцев второго гражданства также исключает их из потенциальных участников земельных аукционов: если второй паспорт российский, то навсегда, если другой страны – то до итогов референдума.

Власти Незалежной планируют открыть рынок земли в 2020 году. Соответствующий законопроект принят в первом чтении. В настоящее время в стране действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Пока нардепы обсуждают текст земельной реформы, у стен Рады митингуют протестующие. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А как же быть с россиянами, которые уже имеют там землю?
М
Ответить
и правильно сделают свинявые,если нашим торгашам не ясно что на свиноферме беззаконие то учить их нужно карательно,отбирайте и экспроприируйте все что купили российские олухи и воры,под корешок,сможете агонизировать чуть дольше
Патриот
Ответить
цэ европпа
Гость читатель
Ответить
Причем наличие у украинцев второго гражданства также "Россияне в принципе не обсуждаются.Роман Лещенко Украина- Это страна-агрессор,Власти Незалежной исключает их из потенциальных участников земельных аукционов: если второй паспорт российский…..Пока нардепы обсуждают текст земельной реформы, у стен Рады митингуют протестующие. ...usa...Russia... ukraina [agro-agresor] Kiev--Kyiv ,RUS-rush[[[PAAN]]]] HEY-HEJ.....[[[[USA-JSA-YSA.....,,,]888]]] NASHISTIC -UKRAINANS...,]
Гость
Ответить
Ничего, кроме смеха, все эти заявы не вызывают.
Хохлы - брехуны от бога. Сегодня низя, а завтра за гроши можно. А потом не только можно, но и нужно. Главное, на карман башляй.
Но вот пограбить они любят, это у гопоты не отнять. В конце концов кто-то (и не обязательно русские) им по шее хорошенько наваляет, так, что по пропускам в туалет будут ходить, вот тогда опомнятся. Если не вмернут))))
Виктор
Ответить
Если надо будет, просто заберем не спрашивая разрешения у кастрюлеголовых.
Гость
Ответить
Гопничество на государственном уровне - главное и единственное достижение незалежности.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей