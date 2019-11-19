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У кого, когда и сколько: Европа распорядилась украинскими закупками газа

У кого, когда и сколько: Европа распорядилась украинскими закупками газа
Фото: www.globallookpress.com
Киев получил указание договариваться с Москвой

Украине следует покупать газ напрямую у России, а не заниматься ерундой с мнимым реверсом и перекупкой у Польши американского СПГ. Это недвусмысленное указание поступило Киеву от европейских союзников.

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 г. вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", – рассказал источник ТАСС, близкий к трехсторонним переговорам по газу.

Ранее в Киеве негативно относились к идее покупать газ у "Газпрома", поскольку в этом случае он теряет доход от транзита как минимум этих объемов газа, предназначенных для украинских потребителей. Хотя даже в Кремле указывали, что подобные закупки будут обходиться Киеву дешевле на 20-25%, чем он тратит на топливо сейчас.

Еврокомиссия выступает посредником между РФ и Незалежной по вопросу транзита российского газа в Европу через ГТС Украины. Действующий контракт на транспортировку заканчивается в конце 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ

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