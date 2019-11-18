Призыв российской стороны к перемирию украинцы восприняли по-своему

Неблагодарность Незалежной не осталась не замеченной. На издевку исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, которому по должности положено быть человеком рассудительным и думающим наперед, отреагировали в России народной мудростью: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним".

Так ответил читатель РИА "Новости" на материал о выходке главы украинской компании. После предложения "Газпрома" о продлении транзитного договора или заключении нового Витренко разместил в своем Facebook мем, намекая на получившее массовое распространение в прессе известие.

"Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения", – переводится с английского надпись на картинке, на которой изображена швейцарская пастушка. На это обстоятельство, к слову, также обратили внимание в России. Об этом ниже.

"Где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза", – съязвил топ-менеджер.

"Только вот мем с картинкой не из Украины. Пастушка, и Швейцарские Альпы. У голодранцев всегда большие мечтания на хорошую жизнь. Ветренко, где Нафтогаз, и где Газпром?!!! Спустись на землю", – парировал россиянин.

Шутку руководителя компании оценили всего 90 с лишним человек, прокомментировали семеро, а поделился лишь один, видимо, такой же, как и глава компании, "юморист".

Впрочем, позже Витренко подтвердил, что получил долгожданное письмо из Москвы.

"Наконец получили факсом предложение от "Газпрома", о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и дадим конструктивный ответ в ближайшее время", – написал на страницах той же соцсети топ-менеджер.

Напомним, ранее в "Газпроме" озвучили условия для нового контракта с "Нафтогазом".