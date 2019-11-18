Киеву придется отказаться от судебных претензий

В преддверии зимы и Нового года "Газпром" решил сделать подарок Украине. Энергетическая компания направила заманчивое предложение в адрес "Нафтогаза".

Оно касается продления действующего транзитного соглашения или заключения нового, передает РИА "Новости". Однако за это Незалежной придется пожертвовать судебными претензиями. Отказаться от них готова и Россия.

Кроме того, "Газпром" требует убрать украинский антимонопольный штраф и отозвать ходатайство "Нафтогаза" о расследовании против российского монополиса.

Он также ждет ответа от Киева по поводу прямых закупок газа с 2020 года.

Напомним, на прошлой неделе о заинтересованность продолжать сотрудничество с Украиной по газовой линии заявил президент РФ Владимир Путин. Он был крайне удивлен позицией "Нафтогаза", назвав его желание обострять конфликты "бредом".

Ранее о киевских ожиданиях поведал исполнительный директор украинской энергетической компании Юрий Витренко. По его словам, "Нафтогаз" надеется на принудительное взыскание $3 млрд с "Газпрома" до конца 2020 года.

Москва, к слову, уже предлагала взаимно"простить" старые долги и уладить юридические проволочки. Однако в Незалежной добавили масла в огонь, обратившись в Стокгольмский арбитраж с очередным иском на несколько миллиардов долларов. В такую сумму Киев оценил сокращение прошлогоднего транзита газа.