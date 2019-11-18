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"Северный поток-2" развяжет руки Кремлю

"Северный поток-2" развяжет руки Москве
Фото: www.globallookpress.com
Европа предпочла не связываться с Путиным

Дания продемонстрировала равнодушие к делам Украины, выдав России разрешение на строительство "Северного потока-2". По мнению датского активиста, автора книги "Мой майдановский роман" Бьярне Кима Педерсена, прежние власти Копенгагена как могли сдерживали проект, но новые поспешили дать согласие. По мнению активиста, слишком мало людей в Европе понимают, как опасна Россия и ее руководители.

"Если на Путина надавят, он перекроет газ. Он уже продемонстрировал, что способен на резкие действия, введя запрет на ввоз европейской продукции в Россию после того, как на его окружение наложили санкции в связи с аннексией Крыма. Хозяин Кремля неоднократно нарушал международные соглашения, и если это в его интересах, он будет использовать газ как оружие", приводит мнение датского активиста "Апостроф".

Педерсен возмущается, что Германия прикрывается разговорами о коммерческой привлекательности "Северного потока-2", хотя на самом деле президент РФ Владимир Путин просто "купил" бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который и продвигает проект. Не нравится активисту, что датские, немецкие, французские и другие иностранные компании участвуют в строительстве российского газопровода.

"Если Украина потеряет газовую трубу, Путину будет проще переформатировать гибридное вторжение на востоке Украины и в Крыму в полномасштабную войну", – делает парадоксальный вывод Педерсен.

"Северный поток-2" – экспортный газопровод, который напрямую свяжет РФ с ФРГ. запуск трубы в эксплуатацию запланирован на начало 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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конечно,если захотим перекроем краник,а как вы хотели,бомбить белград без ответки,делить европу по своим хотелкам,стравливать бывшие советск республики,устраивать по всем границам с россией военные базы,забыли как русский солдат полоскал сапоги в рейне,как в париже кувыркался с местными дамами,так что согласен,перекроем и заморозим если доведете
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