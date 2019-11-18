Европа предпочла не связываться с Путиным

Дания продемонстрировала равнодушие к делам Украины, выдав России разрешение на строительство "Северного потока-2". По мнению датского активиста, автора книги "Мой майдановский роман" Бьярне Кима Педерсена, прежние власти Копенгагена как могли сдерживали проект, но новые поспешили дать согласие. По мнению активиста, слишком мало людей в Европе понимают, как опасна Россия и ее руководители.

"Если на Путина надавят, он перекроет газ. Он уже продемонстрировал, что способен на резкие действия, введя запрет на ввоз европейской продукции в Россию после того, как на его окружение наложили санкции в связи с аннексией Крыма. Хозяин Кремля неоднократно нарушал международные соглашения, и если это в его интересах, он будет использовать газ как оружие", – приводит мнение датского активиста "Апостроф".

Педерсен возмущается, что Германия прикрывается разговорами о коммерческой привлекательности "Северного потока-2", хотя на самом деле президент РФ Владимир Путин просто "купил" бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который и продвигает проект. Не нравится активисту, что датские, немецкие, французские и другие иностранные компании участвуют в строительстве российского газопровода.

"Если Украина потеряет газовую трубу, Путину будет проще переформатировать гибридное вторжение на востоке Украины и в Крыму в полномасштабную войну", – делает парадоксальный вывод Педерсен.

"Северный поток-2" – экспортный газопровод, который напрямую свяжет РФ с ФРГ. запуск трубы в эксплуатацию запланирован на начало 2020 года.