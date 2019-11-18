В бундестаге пригрозили жестким ответом американцам

Европа не нуждается в дорогом СПГ от Вашингтона. С таким заявлением выступил представитель фракции "Левые" в бундестаге Александер Ной. Депутат подчеркнул, что США необходимо дать жесткий ответ, если против российского газопровода "Северный поток – 2" введут санкции. Речь идет о пакете мер экстерриториального значения против немецких или швейцарских компаний, которые задействованы в прокладке труб в балтийском море.

В случае ввода ограничительных мер Евросоюз либо Германия не должны давать спуска Вашингтону и тоже ответить рестрикциями, отметил Ной в беседе с РИА Новости

"ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары из США", – цитирует его RT.

Ранее в России напомнили, что "Северный поток – 2" неуместно политизировать. Проект экономически выгоден как Москве, так и европейцам, напоминает РИА ФАН.

Отметим, что на днях бундестаг принял поправки к Газовой директиве ЕС, касающиеся российского газопровода.