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Немцы потребовали от ЕС санкций против США за угрозы "Северному потоку – 2"

Немцы потребовали от ЕС санкций против США за угрозы "Северному потоку – 2"
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев согласился на компромисс по "Северному потоку-2"
В бундестаге пригрозили жестким ответом американцам

Европа не нуждается в дорогом СПГ от Вашингтона. С таким заявлением выступил представитель фракции "Левые" в бундестаге Александер Ной. Депутат подчеркнул, что США необходимо дать жесткий ответ, если против российского газопровода "Северный поток – 2" введут санкции. Речь идет о пакете мер экстерриториального значения против немецких или швейцарских компаний, которые задействованы в прокладке труб в балтийском море.

В случае ввода ограничительных мер Евросоюз либо Германия не должны давать спуска Вашингтону и тоже ответить рестрикциями, отметил Ной в беседе с РИА Новости

"ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары из США", – цитирует его RT.

Ранее в России напомнили, что "Северный поток – 2" неуместно политизировать. Проект экономически выгоден как Москве, так и европейцам, напоминает РИА ФАН.

Отметим, что на днях бундестаг принял поправки к Газовой директиве ЕС, касающиеся российского газопровода.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Одно нытьё в комментах.
Гость
Ответить
Кому интересно мнение этого коммуняки?
Гость
Ответить
им газ будет на 30 проц Дешевле а нам Опять поднимут ???? Украине на 25 Германии на 30 а нам когда газ будет дешеветь?????
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