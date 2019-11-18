Переговоры о будущем трубопроводе Незалежная ведет с ФРГ

Украинцы не могут получать все, что им хочется. Об этом напомнил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко. Раз уж никто из союзников не предоставил Киеву реальную военную помощь, когда шли бои в Донбассе, то наивно ждать уступок по проблеме "Северного потока-2", указал он.

"Реальность намного сложнее, чем нам хочется ее представлять. Украинцам надо повзрослеть и видеть мир немного более многослойным и сложным. Верить, что нации не имеют своих собственных интересов, – как минимум наивно. И верить, что все стоят в очереди, чтобы помочь Украине, – это тоже не так", – сказал Пристайко в интервью "РБК-Украина".

По словам украинского дипломата, Германия всегда открыто заявляла, что "Северный поток-2" – это ее экономический проект. В Берлине в курсе, что у Киева иная точка зрения, но отказываться от проекта ради партнерских отношений там не собираются. Поэтому гибкость должны демонстрировать украинцы.

"Они это понимают и говорят: это тот случай, когда и мы с вами не соглашаемся. Наша задача – найти определенный компромисс в этом случае. Немцы ищут этот компромисс и готовы к нему. … Это компромисс, вокруг которого мы сейчас работаем", – сообщил Пристайко.

На днях в Бундестаге согласились принять нормы Газовой директивы ЕС в немецкое законодательство, но приняли поправку, позволяющую выводить из-под ограничений экспортные трубопроводы, проходящие по территории Германии.

В Киеве опасаются, что лишатся доходов от транзита российского газа в Европу после запуска "Северного потока-2".