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"Северный поток - 2" будет построен по графику

Немцы назвали срок запуска первой нитки газопровода

Транспортировка российского газа по первой нитке проекта "Северный поток – 2" начнется аккурат с Нового года. Ее немецкая сухопутная часть уже проложена. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании-оператора газопровода Gascade.

"Первая нитка трубопровода Eugal прошла испытания и может быть подготовлена к следующим шагам ввода в эксплуатацию. В настоящее время остаточная влага в трубе высушивается воздухом. Первая нитка будет введена в эксплуатацию 1 января 2020 г.", – заявили в компании.

Отмечается, что первая ветка протяженностью 480 км соединяет терминал в Любмине на севере ФРГ с терминалом в населенном пункте Дойчнойдорф в федеральной земле Саксония.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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