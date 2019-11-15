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Бундестаг принял документ по "Северному потоку - 2" без обязательного исполнения

Немцы оформили "гнилой" компромиссный документ по "Северному потоку - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Поправки к Газовой директиве ЕС должны были защитить суверенитет ФРГ, но этого не произошло

Принятый на этой неделе бундестагом законопроект с поправками к Газовой директиве Евросоюза, выводящие отрезок газопровода "Северный поток – 2" из-под ее действия, совсем не остановит споры Берлина и Брюсселя. Об этом заявил немецкий депутат отпартии "Альтернатива для Германии" (AfD) Вальдемар Гердт.

По его словам, с принятием документа ФРГ впервые начала отстаивать свои интересы в противовес Евросоюзу. Однако оформленный законопроект не дает шансов по-настоящему их защитить.

"Знаете, как говорят: "Из двух зол выбирают меньшее". Здесь получилась похожая ситуация. Наша партия считает, что это гнилой компромисс. Его в любое время можно повернуть в негативную сторону", – сказал в комментарии телеканалу "360" Гердт.

В законопроекте нет ни одного обязательного пункта, и носит он больше поверхностно-угождающий характер, пояснил немецкий депутат. Предполагалось, что поправки должны были поставить заслон на посягательство на суверенитет Германии и ее интересы, но этого не случилось. Впрочем, считает Гердт, с другой стороны, это была необходимая гибкость и мягкость для принятия документа вообще.

"Данный законопроект носит чисто декларативный характер, поэтому это победа со слезами на глазах", – подчеркнул немец.

По его мнению, поправки все-таки являются маленькой победой Берлина. Они позволяют германской стороне вести дискуссии в ЕС, а не полностью подчиниться Брюсселю в вопросе "СП-2".

Ранее сегодня участники строительства российского газопровода с германской стороны сообщили, что первая нитка их сухопутной части уже готова и может быть введена в эксплуатацию с 1 января 2020 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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