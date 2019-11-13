Бундестаг принял поправки к Газовой директиве ЕС

Отложенный на прошлой неделе законопроект дождался своего часа. Впрочем, еще тогда было понятно, что это лишь дело времени.

В среду, 13 ноября, документ, регламентирующий поправки к Газовой директиве ЕС, одобрен немецкими парламентариями, передает РИА "Новости". Изменения напрямую касаются российско-европейского проекта "Северный поток – 2".

Напомним, директива в мае претерпела изменения. Там, в частности, говорилось, что компания-владелец газопровода, который тянется по территории Евросоюза, не может одновременно добывать топливо.