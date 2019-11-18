Киев печется об энергетической безопасности всей Европы. А думалось о доходах украинской казны

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Вильнюс оказать содействие Киеву совместно с европейскими партнерами остановить "разрушительное влияние" российского газопровода "Северный поток – 2". Глава кабмина предсказал ухудшение качества услуг для всех потребителей нашего газа в Старом Свете без украинской ГТС.

Свое заявление пан Гончарук сделал в понедельник, 18 ноября, приветствуя в Незалежной председателя Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса.

По его словам, Киев и Вильнюс имеют общие позиции по энергетической безопасности, в частности, в вопросе "СП-2".

"Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное воздействие, ведь речь идет о безопасности всей Европы", – цитирует "Интерфакс-Украины" главу украинского правительства.

Он считает, что тема энергобезопасности должна обсуждаться "на самом высоком уровне в ЕС", и поблагодарил Литву за поддержку в этом вопросе.

Пан Гончарук подчеркнул важность совместной позиции Киева, Вильнюса и других участников Евросоюза о недопустимости реализации газопровода "Северный поток – 2", который, как полагает украинец, монополизирует энергорынок, что неизбежно приведет к ухудшению качества услуг для всех потребителей.

Напомним, в начале ноября премьер уже призывал Эстонию усилить противодействие строительству "СП-2". Тогда Таллин попытался вразумить Киев, указав на неотвратимость прокладки российской трубы в свете разрешения Дании.

Странно, что в этот раз киевский представитель не стал жаловаться на грядущие потери Украины из-за возможного отказа Москвы от транзита газа через ГТСУ. Это любимый конек майданных вождей в вопросе шантажа всей Европы и первопричина того, почему необходимо европейцам грудью встать плотными шеренгами перед российской трубой на берегу Балтики в Германии.

