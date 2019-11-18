Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина заручилась поддержкой Литвы в борьбе против "Северного потока - 2"

Украина нашла сильного союзника в борьбе против "Северного потока - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Киев печется об энергетической безопасности всей Европы. А думалось о доходах украинской казны

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Вильнюс оказать содействие Киеву совместно с европейскими партнерами остановить "разрушительное влияние" российского газопровода "Северный поток – 2". Глава кабмина предсказал ухудшение качества услуг для всех потребителей нашего газа в Старом Свете без украинской ГТС.

Свое заявление пан Гончарук сделал в понедельник, 18 ноября, приветствуя в Незалежной председателя Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса.

По его словам, Киев и Вильнюс имеют общие позиции по энергетической безопасности, в частности, в вопросе "СП-2".

"Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное воздействие, ведь речь идет о безопасности всей Европы", – цитирует "Интерфакс-Украины" главу украинского правительства.

Он считает, что тема энергобезопасности должна обсуждаться "на самом высоком уровне в ЕС", и поблагодарил Литву за поддержку в этом вопросе.

Пан Гончарук подчеркнул важность совместной позиции Киева, Вильнюса и других участников Евросоюза о недопустимости реализации газопровода "Северный поток – 2", который, как полагает украинец, монополизирует энергорынок, что неизбежно приведет к ухудшению качества услуг для всех потребителей.

Напомним, в начале ноября премьер уже призывал Эстонию усилить противодействие строительству "СП-2". Тогда Таллин попытался вразумить Киев, указав на неотвратимость прокладки российской трубы в свете разрешения Дании.

Странно, что в этот раз киевский представитель не стал жаловаться на грядущие потери Украины из-за возможного отказа Москвы от транзита газа через ГТСУ. Это любимый конек майданных вождей в вопросе шантажа всей Европы и первопричина того, почему необходимо европейцам грудью встать плотными шеренгами перед российской трубой на берегу Балтики в Германии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Противостоять проекту, который почти закончен. И, как всегда, Руина - щит Европы, без нее все пропадут. Лишь бы воздух погромче испортить, а то что же вешать на уши хохлам, которым цену на газ по требованию европейских хозяев повысили на 14%. Требование от МВФ, виноват, естественно, Кремль. Укрологика во всей красе. Как и все у них там через дупу.
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей