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Странное совпадение: в Германии разоблачили противников "Северного потока-2"

Странное совпадение: в Германии разоблачили противников "Северного потока-2"
Фото: www.globallookpress.com
В ФРГ признали зависимость от российского газа

Берлин и Москва в равной степени заинтересованы в газопроводе "Северный поток-2", поэтому немцы открыто поддерживают проект. Так эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

"Он все объективно описал. И мы, и немцы всегда утверждали, что этот проект экономический, а противники "Северного потока - 2" всегда пытались придать ему политический статус", – пояснил Оленченко RT.

Накануне Габриэль заявил, что газопровод "Северный поток – 2" в равной степени нужен России и Германии.

"Мы на 30% зависим от поставок газа из РФ, здесь никаких сомнений нет. Подозреваю, что для России важно, что мы этот газ покупаем. Интересы здесь взаимны", – цитирует Габриэля РИА "Новости".

При этом немецкий дипломат указал на странное совпадение: "Американцы стали считать российский газ проблемой, когда сами превратились в экспортеров газа. … Не знаю, бывают ли такие совпадения".

"Северный поток – 2" – экспортный газопровод, две нитки которого протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, США, стремящиеся укрепиться на газовом рынке Европы, и ряд других стран.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А чему тут удивляться. Пиндосы и не беспокоились пока сами торговать газам не стали. Европа для них такой лакомый кусман, что они на помёт изойдут чтобы выдавить Газпром из Европы.
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