Несговорчивость Украины вызывает у России лишь недоумение

Юридические претензии, на которых настаивает украинский "Нафтогаз" и которые являются камнем преткновения для заключения нового транзитного договора или продления старого, в России вызывают полное непонимание. В Кремле на вопрос о привязке предложений "Газпрома" к решению судебных разбирательств с компанией из Незалежной лишь развели руками.

"Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются. Абсурдными и неприемлемыми",

– резюмировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил о предупреждении российского лидера Владимира Путина, чем чревато переступить порог Нового года без транзитного соглашения. По словам спикера Кремля, добавить ему нечего.

На прошлой неделе президент заявил, что пока Москва готова подписать документ, однако поставки газа могут оказаться под угрозой, когда Киев возьмет за основу европейские нормы энергетического законодательства, уточняет "ФедералПресс".

Позже глава государства дал определение упрямству Киева, который доводит ситуацию до критической.

"Бред какой-то", – констатировал на прошлой неделе Путин.

Также он предложил начать газовые отношения с чистого листа, напоминает "Царьград".

Накануне в "Газпроме" перечислили условия для продолжения сотрудничества с "Нафтогазом". В список вошло, в том числе, обнуление юридических притязаний. Однако в соседнем государстве требования российского монополиса назвали неприемлемыми.