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Абсурд: в Москве развели руками на судебные претензии "Нафтогаза"

Абсурд: в Москве развели руками на судебные выкрутасы "Нафтогаза"
Фото: www.globallookpress.com
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Несговорчивость Украины вызывает у России лишь недоумение

Юридические претензии, на которых настаивает украинский "Нафтогаз" и которые являются камнем преткновения для заключения нового транзитного договора или продления старого, в России вызывают полное непонимание. В Кремле на вопрос о привязке предложений "Газпрома" к решению судебных разбирательств с компанией из Незалежной лишь развели руками. 

"Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются. Абсурдными и неприемлемыми",

– резюмировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

Он напомнил о предупреждении российского лидера Владимира Путина, чем чревато переступить порог Нового года без транзитного соглашения. По словам спикера Кремля, добавить ему нечего.

На прошлой неделе президент заявил, что пока Москва готова подписать документ, однако поставки газа могут оказаться под угрозой, когда Киев возьмет за основу европейские нормы энергетического законодательства, уточняет "ФедералПресс". 

Позже глава государства дал определение упрямству Киева, который доводит ситуацию до критической. 

"Бред какой-то", – констатировал на прошлой неделе Путин.  

Также он предложил начать газовые отношения с чистого листа, напоминает "Царьград".  

Накануне в "Газпроме" перечислили условия для продолжения сотрудничества с "Нафтогазом". В список вошло, в том числе, обнуление юридических притязаний. Однако в соседнем государстве требования российского монополиса назвали неприемлемыми. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Алекс
Хорошо сказано "Хорошо смеется тот, кто смеется последним". СССР уже больше никогда не засмеётся, по той простой причине, что нет СССРа, в своё время довыделывался в Афганистане. Великие сссровские партийные керманычи, хотели плевать на весь мир. Но вот вопрос "А где сейчас СССР? АУ?". Оказывается нету такой страны на карте мира. Как и не будет такого гос. образования как и "Россия", потому как её керманычи, по простому питерские пацаны из кооператива "озеро" захотели поплевать на весь мир.
а весь мир это - майданутое чмырье и проебалтики? - смешно
Алекс
Ответить
Хорошо сказано "Хорошо смеется тот, кто смеется последним". СССР уже больше никогда не засмеётся, по той простой причине, что нет СССРа, в своё время довыделывался в Афганистане. Великие сссровские партийные керманычи, хотели плевать на весь мир. Но вот вопрос "А где сейчас СССР? АУ?". Оказывается нету такой страны на карте мира. Как и не будет такого гос. образования как и "Россия", потому как её керманычи, по простому питерские пацаны из кооператива "озеро" захотели поплевать на весь мир.
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