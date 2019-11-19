Незалежная накануне от российской трубы спасала Литву, а сегодня Чехию

Киев с упорством продолжает пугать европейцев газопроводом "Северный поток – 2", который является якобы политическим проектом и угрожает энергетической безопасности всему Старому Свету. Традиционную мантру времен президентства Петра Прошенко активно подхватили новые власти Украины. Уже несколько дней кряду ее повторяет премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Накануне пугалку о трубе он дул в уши председателю Сейма Литвы Викторасу Пранцкетису, а сегодня жертвой пал глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

"Сегодня реализуется политический проект Российской Федерации Nord Stream 2, который, по нашему мнению, является угрозой для энергетической безопасности не только Украины, но и для энергетической безопасности всей Европы", – цитирует УНИАН пана Гончаруку.

По его словам, все демократические страны должны объединиться, чтобы ни одно государство ни при помощи военных действий, ни гибридными методами не посягало на территориальную целостность других.

"Для нас четкая позиция Чехии, как нашего партнера и союзника, является очень важной, мы уверены, что агрессор всегда должен получать отпор в виде санкций и других действий", – резюмировал украинский премьер.

Что там на самом деле думают о "СП-2" в Будапеште, неизвестно, но труба российского газопровода, пройдя от Балтийского моря через Мекленбург-Переднюю Померанию и Бранденбург по землям Германии аккурат упрется в границу южной части Чехии.

