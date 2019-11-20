Украина встала на страже западных ценностей

Незалежная придерживается курса на интеграцию с ЕС и НАТО, но ее пугают последние события в Европе, в частности в ФРГ. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении "Северного потока-2" из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым", – цитирует главу кабмина его пресс-служба.

По словам Гончарука, в случае вывода "политического" газопровода России из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получит "возможность для злоупотребления своим монопольным положением". Это может ослабить Европу. Но Незалежная не дремлет.

"Украина заинтересована в сильной Европе. Мы будем делать все, чтобы европейская идея, европейские ценности были сильными, и им нельзя было нанести вред никакими манипуляциями", – заверил украинский премьер.

Ранее Бундестаг принял законопроект, позволяющий немецкому регулятору самостоятельно решать, применять ли к иностранным экспортным трубопроводам на территории ФРГ ограничения Третьего энергопакета ЕС.