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Поляки шантажируют немцев из-за "Северного потока – 2"

Поляки шантажируют немцев из-за "Северного потока – 2"
Фото: www.globallookpress.com
Принятые в Берлине поправки к Газовой директиве ЕС взбесили Варшаву

Польша не собирается отказываться от российского газа, однако ставит палки в колеса другим европейским потребителям. Боясь лишиться денег за транзитную перекачку голубого топлива по своей территории, Варшава взъелась на Германию, парламент которой встал на защиту "Северного потока – 2".

Теперь, после принятия 13 ноября поправок к Газовой директиве ЕС, государственная нефтегазовая компания PGNiG шантажирует немцев: якобы если в документе не будут учтены требования поляков, то она подаст в суд, передает BiznesAlert. В частности, напомнил директор предприятия Петр Возняк, в изменениях было прописано гарантирующее центральной европейской республике безопасность:

"Перед тем, как любое послабление будет предоставлено "Северному потоку – 2", регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран".

В противном случае, предупредил он, со стороны Польши последуют юридические шаги. На новость первыми отреагировали украинцы, растиражировав ее в своих изданиях. 

Напомним, ранее в пятницу, 15 ноября, в Варшаве заверили, что еще три года точно будут использовать газ из РФ. 

Ксения АНДРЕЕВА

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