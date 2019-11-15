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Польша продолжит покупать российский газ

У Польши останется российский газ
Фото: pixabay.com
Американский СПГ Варшава пока будет сплавлять Киеву

Поставки российского газа в Польшу сохранятся в течение ближайших трех лет. Об этом заявили в польской нефтегазовой компании PGNiG. Продлевать закупку после этого периода Варшава в данный момент не планирует. 

"PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого "ямальского контракта", 31 декабря 2022 года", – приводит РИА "Новости" сообщение PGNiG.

Договор между PGNiG и "Газпромом" был заключен в 1996 году. В 2018 г. польская компания подписала договор с несколькими поставщиками СПГ из США. В Варшаве заявили, что эти закупки гораздо выгоднее. Однако пока доставленное из-за океана топливо поляки перепродают Незалежной. Стоимость такого газа стороны держат в секрете, однако эксперты раскрыли карты.

Николай ВИКТОРОВ

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