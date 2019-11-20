Берлину осталось убедить Киев подписать соглашение

Россия разделяет мнение Германии по поводу продления договора о транспортировке газа в Европу через территорию Украины в 2020 г., несмотря на работу альтернативных газопроводов. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Комментируя слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о том, что Берлин ожидает продления транзитного договора между Москвой и Киевом, Пушков подтвердил, что российская сторона придерживается этой же позиции:

"Это "Газпром" и предложил "Нафтогазу": продлить транзит на год. Если же Киев откажется, транзит прекратится не по вине России, а Украины. Так что Берлину надо Киев убеждать – не Москву", - написал сенатор в Twitter.

Более того, в России готовы вернуться к поставкам газа самой Украине, причем приводят убедительные доказательства, что такое топливо обойдется украинцам на четверть дешевле, чем сейчас от европейских поставщиков. Но чтобы заключать новые соглашения, необходимо разрешить вопросы по старым. В Москве предложили поступить радикально: вместе отказаться от претензий друг к другу и начать с чистого листа. Но в Киеве уперлись: в частности, министр энергетики Украины Алексей Оржель расценил такое предложение как "неприемлемое".

"Мы видели заявление по поводу того предложения, которое было от "Газпрома", со стороны Украины. Никто к обнулению взаимных требований не готов", – сказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Но сторонам придется искать компромисс. Накануне стало известно, что Еврокомиссия, выступающая посредником в газовых переговорах между Москвой и Киевом, недвусмысленно рекомендовала украинской стороне начать закупать газ напрямую у "Газпрома".