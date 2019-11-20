Нардепы испугались за будущее Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет мира для своего государства, но его сталкивает с верного пути его же команда. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Партия ("Слуга народа" – прим. ред.) не просто принимает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации", - подчеркнул нардеп в эфире NеwsОnе.

Пока власти с экранов телевизоров говорят про "агрессию России", они сами по-тихому сдают страну "западно-американским партнерам", передает телеканал "360" мнение Кивы. В итоге жителям Незалежной уготована участь рабов после распродажи земли.

У Зеленского же не хватает опыта, чтобы вовремя увидеть опасность и остановиться, а опереться на свое окружение он не может:

"Те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд", – цитирует Киву ФедералПресс.

Ранее Зеленский обещал вынести на всенародный референдум вопрос о продаже земли иностранцам. Однако в Офисе президента подчеркнули, что даже в случае положительного решения закон не будет распространяться на граждан России.