Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет мира для своего государства, но его сталкивает с верного пути его же команда. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
"Партия ("Слуга народа" – прим. ред.) не просто принимает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации", - подчеркнул нардеп в эфире NеwsОnе.
Пока власти с экранов телевизоров говорят про "агрессию России", они сами по-тихому сдают страну "западно-американским партнерам", передает телеканал "360" мнение Кивы. В итоге жителям Незалежной уготована участь рабов после распродажи земли.
У Зеленского же не хватает опыта, чтобы вовремя увидеть опасность и остановиться, а опереться на свое окружение он не может:
"Те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд", – цитирует Киву ФедералПресс.
Ранее Зеленский обещал вынести на всенародный референдум вопрос о продаже земли иностранцам. Однако в Офисе президента подчеркнули, что даже в случае положительного решения закон не будет распространяться на граждан России.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при