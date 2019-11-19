Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский раскрыл секрет фигуры Тимошенко

Зеленский раскрыл секрет фигуры Тимошенко
Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Фото: Утро.ру
продолжениеСтремление заполучить Украину в НАТО обернулось войной в Донбассе
Президент Украины рассказал и о других тайнах "газовой принцессы"

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко всегда недовольна действующей властью. Об этом напомнил президент Владимир Зеленский.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе", – с сарказмом написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас Тимошенко активно выступает против инициативы Зеленского открыть рынок земли на Украине. Накануне она рассказала, что предлагала президенту иначе решить вопрос с пополнением бюджета, а именно: поставить на ключевые посты правильных людей, которые вызовут доверие у инвесторов.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

"Юлия Владимировна действительно предлагала: она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", – не стал скрывать кулуарные интриги президент.

Впрочем, выходец из КВН, Зеленский не отказал себе в удовольствии пошутить и над политической соперницей: "Посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", – написал он.

Ранее в Киеве заявили, что разрешение на продажу сельхозземель иностранцам не будет распространяться на россиян – у них украинские угодья конфискуют.

Фоторепортаж
Кровавый путь Тимошенко к власти
Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org/Eric Draper Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей