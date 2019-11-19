Президент Украины рассказал и о других тайнах "газовой принцессы"

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко всегда недовольна действующей властью. Об этом напомнил президент Владимир Зеленский.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе", – с сарказмом написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас Тимошенко активно выступает против инициативы Зеленского открыть рынок земли на Украине. Накануне она рассказала, что предлагала президенту иначе решить вопрос с пополнением бюджета, а именно: поставить на ключевые посты правильных людей, которые вызовут доверие у инвесторов.

"Юлия Владимировна действительно предлагала: она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", – не стал скрывать кулуарные интриги президент.

Впрочем, выходец из КВН, Зеленский не отказал себе в удовольствии пошутить и над политической соперницей: "Посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", – написал он.

Ранее в Киеве заявили, что разрешение на продажу сельхозземель иностранцам не будет распространяться на россиян – у них украинские угодья конфискуют.