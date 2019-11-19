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Стремление заполучить Украину в НАТО обернулось войной в Донбассе

Стремление заполучить Украину в НАТО обернулось войной в Донбассе
Фото: AP/TASS
продолжениеОгонь из всех орудий: украинские военные нарушили перемирие
Ошибка: США пожалели о "вбивании" клина между Москвой и Киевом

Старейший американский журнал The Nation признал, что Украина не входит в число жизненно важных национальных интересов США. Зато и России и Украины – общая история, этнические, лингвистические и культурные особенности. Не говоря уже об экономических и торговых связях, которые налаживались десятилетиями в составе единой страны – СССР. Даже после 2014 года многие россияне и украинцы считают себя частью одного народа.

Поэтому стремление Украины вступить в НАТО подготовило почву для конфликта в Донбассе. Все начиналось в 90-х, когда Билл Клинтон провозгласил расширение НАТО на восток. Демократы и республиканцы начали говорить, что Украина входит в число национальных интересов США, но это было не так. Присутствие американских военных, пусть и временное, только ухудшило ситуацию.

"Представьте, что российские войска окажутся рядом с США на мексиканской или канадской границе", – пишет автор, профессор Принстонского университета Стивен Коэн.

По его словам, в российско-украинской войне уже погибли 13 тыс. человек и 2 млн жителей были вынуждены переехать.

Фото: www.globallookpress.comПри этом ситуация только может ухудшиться. Демократы постоянно критикуют Трампа, который отказывается от крупномасштабной военной помощи Киеву. А недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии наладить хоть какой-то диалог с Владимиром Путиным по поводу ситуации в Донбассе.

В 2020 году в США пройдут президентские выборы. Из кандидатов-демократов, кроме Тулси Габбард все выступают за увеличение военной помощи Украины. Получается, что Трамп и российский президент пока сдерживают пламя войны на востоке Украины, как бы их не критиковали.

Александр ИЛЬИН

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