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Огонь из всех орудий: украинские военные нарушили перемирие

Огонь из всех орудий: украинские военные нарушили перемирие
Фото: flickr.com/7th Army Training Command
Разведение сил не остановило обстрелы

Украинские военные ведут огонь с позиций, из которых ранее были выведены войска. По данным телеграм-канала Inside Donetsk, стрельбу открыли с позиций в районе поселка Петровское, где уже состоялось разведение сил и средств.

Сообщается, что разминирование на этом участке приостановлено, а личный состав МЧС и представители СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки) отошли на безопасное расстояние. Украинские СМИ ранее сообщили об уничтожении четверых бойцов ДНР, в непризнанной республике официально потери не подтвердили.

По мнению директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, в украинском МИДе ищут лазейки в минских договоренностях, чтобы "продолжить операцию по поддержанию мира", то есть войну в Донбассе.

В интервью РИА "ФАН", Родионов процитировал главу внешнеполитического ведомства Украины Вадима Пристайко, который говорил, что на выборах в Донбассе "будет голосовать переселенцы", и непонятно как и когда прводить эти выборы. Поэтому здесь явный намек на силовое разрешение ситуации.

Александр ИЛЬИН

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