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Тимошенко осадила Зеленского за шутку о своей "фигуре"

Тимошенко осадила Зеленского за шутку о своей "фигуре"
Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик напомнила главе государства "древнюю украинскую традицию"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко осадила президента Украины Владимира Зеленского за шутку о своей "фигуре". 

Политик напомнила главе государства "древнюю украинскую традицию", по которой "раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот!". 

В своей публикации в Facebook она также пошутила, что ждет Зеленского "на корпоративах со своим фортепиано". 

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время у оппозиции в стране отличная фигура, так как ей "просто не дают сладенького". 

Сергей САЗОНОВ

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