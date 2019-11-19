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Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко осадила президента Украины Владимира Зеленского за шутку о своей "фигуре".
Политик напомнила главе государства "древнюю украинскую традицию", по которой "раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот!".
В своей публикации в Facebook она также пошутила, что ждет Зеленского "на корпоративах со своим фортепиано".
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время у оппозиции в стране отличная фигура, так как ей "просто не дают сладенького".
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