Зеленский установит сроки возвращения Донбасса

Киев готовится к переговорам в Париже

Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить на встрече в "нормандском формате" конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Кроме того, как передает РИА "Новости", украинского президента интересуют "конкретные сроки" обмена пленными и условия по проведению выборов в Донбассе.

"Необходимо договариваться про возвращение наших территорий. Я говорю хотя бы про понятные какие-то сроки. То есть я хочу говорить про возвращение, деоккупацию Донбасса с какими-то более-менее сроками. Мы про это будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос", – процитировала Зеленского Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.

Пока эти вопросы, за исключением обмена пленными, считаются не разрешимыми. По плану встреча "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже.