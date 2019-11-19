В штабе Зеленского еще держатся за рамки минских соглашений

В Париже лидеры "нормандской четверки" могут принять документ по ситуации в Донбассе, однако пока неизвестно, будет ли он обязательным к исполнению или только декларативным. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст, что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет", – цитирует РИА "Новости" представителя Кремля.

По его словам, сейчас все еще идет согласование "некоего текста" документа, статус которого еще необходимо определить.

Песков пояснил, что есть документы, которые подписывают, так как они носят обязывающий характер, а бывают такие, которые принимают без подписи, то есть декларативные.

Ранее во вторник, 19 ноября, из Киева пришла информация о том, что 9 декабря лидеры Франции, Германии, России и Украины в Париже могут подписать рамочный документ о перспективах политического разрешения кризиса в Донбассе, который якобы уже подготовлен и согласован. "Он ...содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле минского комплекса мер как основы мирного процесса", пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что документ основан на "формуле Штайнмайера".

Сам президент Незалежной Владимир Зеленский сегодня сообщил, что ожидает от встречи в Париже ответа на главный вопрос – когда завершится война в Донбассе.

