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Парламентарии Донбасса взбунтовались против так называемого проекта по депортации жителей Донбасса с противоречащими украинским взглядами. Так, по мнению депутатов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), инициатива Незалежно, по "зачисткам несогласных" саботирует минские соглашения.
"Считая жителей Луганской народной республики и Донецкой народной республики террористами, сепаратистами, людьми второго сорта, которых следует либо истребить, либо лишить возможности достойно и свободно жить на своей земле", – поясняется в депутатском заявлении, передает РИА "Новости".
Таким образом, полагают законодатели неподконтрольной Киеву территории, украинцы открыто заявляют, что намерены прекратить войну на юго-востоке страны силой. Задумка украинских властей, по сути, "направлена на геноцид народа Донбасса", отмечают парламентарии. Единственно верным курсом, уверены они, является "интеграция с Российской Федерацией". Его самопровозглашенные республики и намерены продолжать.
Напомним, накануне на идею о депортации донетчан отреагировал полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
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