Шестой президент Украины устроил цирк из возвращения дырявых кораблей

Российская телеведущая Ольга Скабеева, которая, по мнению украинского лидера Владимира Зеленского "очень опасна", высмеяла его суеверия. После признания шестого президента Незалежной о том, что он не собирается бриться, пока не пригонят задержанные в ноябре 2018 г. в Керченском проливе два катера и буксир, острая на язык журналистка съязвила:

"Почему тогда брился раньше?" – иронично поинтересовалась Скабеева в своем телеграмм-канале.

Надо отметить, что это не первое обещание Зеленского. В июле бывший шоумен дал клятву носить желтые браслеты с именами украинских моряков, которых арестовали за нарушение морской границы с РФ, напомнил читатель РИА "Новости", назвав главу соседнего государства шутом (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"То браслетик, то борода... паяц однако", – отозвался на сообщение комментатор.



"Он еще и не мылся, говорят", "Слишком много шуму из-за трех ржавых корыт", "Пан Зе безусловно является пациентом палаты N6", "При отсутствии каких либо достижений и три корыта для пиара сойдут", – согласились другие.

В воскресенье, 17 ноября, корабли Незалежной покинули порт в Керчи, чтобы вернуться на родину. В сентябре из российской тюрьмы выпустили украинских моряков, которые стали участниками обмена пленными.

Ранее Скабеева развеселила своих подписчиков Зеленским с бритой грудью.