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"Много шума из-за трех ржавых корыт": в России подкололи заросшего Зеленского

"Много шума из-за трех ржавых корыт": Скабеева подколола заросшего Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжениеВ партии Зеленского вспыхнул очередной секс-скандал
Шестой президент Украины устроил цирк из возвращения дырявых кораблей

Российская телеведущая Ольга Скабеева, которая, по мнению украинского лидера Владимира Зеленского "очень опасна", высмеяла его суеверия. После признания шестого президента Незалежной о том, что он не собирается бриться, пока не пригонят задержанные в ноябре 2018 г. в Керченском проливе два катера и буксир, острая на язык журналистка съязвила: 

"Почему тогда брился раньше?" – иронично поинтересовалась Скабеева в своем телеграмм-канале.

Надо отметить, что это не первое обещание Зеленского. В июле бывший шоумен дал клятву носить желтые браслеты с именами украинских моряков, которых арестовали за нарушение морской границы с РФ, напомнил читатель РИА "Новости", назвав главу соседнего государства шутом (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

"То браслетик, то борода... паяц однако", – отозвался на сообщение комментатор.  

"Он еще и не мылся, говорят", "Слишком много шуму из-за трех ржавых корыт", "Пан Зе безусловно является пациентом палаты N6", "При отсутствии каких либо достижений и три корыта для пиара сойдут", – согласились другие. 

В воскресенье, 17 ноября, корабли Незалежной покинули порт в Керчи, чтобы вернуться на родину. В сентябре из российской тюрьмы выпустили украинских моряков, которые стали участниками обмена пленными.

Ранее Скабеева развеселила своих подписчиков Зеленским с бритой грудью. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Российская телеведущая Ольга Скабеева, которая, по мнению украинского лидера Владимира Зеленского "очень опасна"?!
Кому может быть опасен "СЛИВНОЙ БАЧОК "?! Разве что вони много!
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