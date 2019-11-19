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На Украине продолжаются политические разборки: парламентарии обсуждают, что заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина якобы получила свой пост через постель.
Фрагмента разговора народных депутатов из фракции "Слуга народа" широко разошелся в Сети и был опубликован на Youtube.
"Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно", -
цитирует "Обозреватель" депутата Верховной рады Антона Полякова.
Эффектная блондинка ранее занимала должность руководителя офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины и была советником министра Владимира Омеляна и его предшественника Андрея Пивоварского.
Кстати, отмечается, что Клитина побывала в Крыму уже после того, как полуостров присоединился к России.
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