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В партии Зеленского вспыхнул очередной секс-скандал

В партии Зеленского вспыхнул очередной секс-скандал
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Замминистра обвиняют в нестандартном продвижении на должность

На Украине продолжаются политические разборки: парламентарии обсуждают, что заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина якобы получила свой пост через постель.

Фрагмента разговора народных депутатов из фракции "Слуга народа" широко разошелся в Сети и был опубликован на Youtube.

"Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно", -

цитирует "Обозреватель" депутата Верховной рады Антона Полякова.

Эффектная блондинка ранее занимала должность руководителя офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины и была советником министра Владимира Омеляна и его предшественника Андрея Пивоварского.

Кстати, отмечается, что Клитина побывала в Крыму уже после того, как полуостров присоединился к России.

Валентина МАЙОРОВА

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