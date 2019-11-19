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МИД Украины готов идти на компромисс ради прогресса

"Ради прогресса готовы на компромисс": в МИД Украины высказались по нормандскому саммиту
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНемцы положили глаз на украинскую землю
Глава ведомства заверил, что представители Киева едут на встречу ради прогресса

Украинская сторона готова вести диалог для поиска "разумного компромисса" на саммите в нормандском формате. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко, передает РИА Новости

По его словам, киевские представители едут на встречу лидеров "нормандской четверки" с "открытыми идеями, открытым разумом".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен обсудить на встрече в "нормандском формате" конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Сергей САЗОНОВ

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