Закон о продаже чернозема Незалежной еще не принят, а фермеры Германии уже нарезают участки

В Берлине выразили надежду на открытие новыми украинскими властями рынка отечественных сельхозземель для немецких предпринимателей. Об этом заявила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.

Она поставила Киеву в пример другие страны, где с умом ограничили и урегулировали продажу земель иностранцам.

"Я знаю, что это очень чувствительная реформа для украинцев. Я слышала, что президент (страны Владимир) Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу. Я могу это понять. Но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", – сказала немка в интервью "Интерфакс-Украины".

Фрау Фельдгузен подчеркнула, что появление рынка земли даст толчок украинской экономике.

Ранее сегодня на сайте главы государства появилась петиция с требованием к Зеленскому наложить вето на все законы о рынке местного чернозема до переписи населения Украины и проведения всеукраинского референдума по даному вопросу. Обращение составила экс-депутат Верховной рады и бывшая наводчица ВСУ Надежда Савченко.

Накануне лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что возглавляемая ею фракция подала в Конституционный суд страны представление о правомочности президента и парламента принимать законопроект о рынке земель сельхозназначения без всенародного голосования.

